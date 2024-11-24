WSJ допустила удар ВСУ по Ростовской области ракетами ATACMS
Украина может рассматривать военные объекты в Ростовской области для обстрела дальнобойными ракетами ATACMS, которые президент США Джо Байден недавно разрешил использовать для ударов вглубь территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Россия на фоне медлительности США со снятием ограничений успела убрать некоторые из наиболее важных объектов из зоны досягаемости, но Украине все равно «есть куда нацелиться», указывает издание. WSJ ссылается на составленную ISW карту, на которой показаны около 200 военных целей в зоне досягаемости ATACMS и Storm Shadow.
Потенциальной целью ВСУ может стать Ростовская область, где расположены четыре аэропорта. Издание подчеркивает, что некоторые из них являются гражданскими и «вряд ли будут атакованы», но Ростов является местом высадки большого количества войск, которых перевозят на больших военных самолетах.
«Удар в регионе может быть разрушительным и разбить ключевой плацдарм для развертывания российских войск», – пишет газета.
При этом неизвестно, наложил ли Вашингтон какие-то ограничения на типы целей или регионы, которые может выбрать Киев для ударов американскими ракетами.
В ноябре западные страны разрешили наносить удары дальнобойным оружием по объектам на территории России. 21 ноября российские силы в ответ на это нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны.
По словам президента РФ Владимира Путина, российский удар произошел после того, как 19 ноября шестью крылатыми ракетами ATACMS производства США, а также 21 ноября британскими Storm Shadow и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам на территории Брянской и Курской областей России. Российский лидер подтвердил, что в результате удара по складу в Брянской области произошел пожар, но без жертв и разрушений. А в результате удара по командному пункту российской группы войск «Север», ведущей бои с прорвавшимися в августе на территорию Курской области подразделениями ВСК, есть «погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала».