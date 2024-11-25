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На выборах в Румынии лидирует независимый кандидат Джорджеску

Ведомости

После подсчета 99,4% протоколов избирательных участков независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует на выборах президента Румынии с 22,69% голосов. За него проголосовали 2 054 793 избирателей. Об этом сообщает румынская газета Adevarul.

Второе место занимает действующий премьер-министр, лидер социал-демократической партии Марчел Чолаку с 19,43% (1 759 543 голоса), лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони находится на третьем месте с 18,94% (1 715 708) голосов.

Reuters пишет, что 62-летний Джорджеску был членом крайне правого оппозиционного «Альянса за объединение румын», который выдвигал его на пост премьер-министра. Он покинул AUR в 2022 г. после того, как высокопоставленные члены партии заявили, что его пророссийская и анти-НАТОвская позиция вредит имиджу партии.

По результатам предварительных опросов общественного мнения ожидалось, что Чолаку может набрать на выборах 24% голосов избирателей, Симион – 15,4%, а за Ласкони проголосуют 15,3% граждан. Ожидается, что по результатам первого тура не будет победителя, второй тур в таком случае состоится 8 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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