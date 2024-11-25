На выборах в Румынии лидирует независимый кандидат Джорджеску

Reuters пишет, что 62-летний Джорджеску был членом крайне правого оппозиционного «Альянса за объединение румын», который выдвигал его на пост премьер-министра. Он покинул AUR в 2022 г. после того, как высокопоставленные члены партии заявили, что его пророссийская и анти-НАТОвская позиция вредит имиджу партии.