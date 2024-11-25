На выборах в Румынии лидирует независимый кандидат Джорджеску
После подсчета 99,4% протоколов избирательных участков независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует на выборах президента Румынии с 22,69% голосов. За него проголосовали 2 054 793 избирателей. Об этом сообщает румынская газета Adevarul.
Второе место занимает действующий премьер-министр, лидер социал-демократической партии Марчел Чолаку с 19,43% (1 759 543 голоса), лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони находится на третьем месте с 18,94% (1 715 708) голосов.
Reuters пишет, что 62-летний Джорджеску был членом крайне правого оппозиционного «Альянса за объединение румын», который выдвигал его на пост премьер-министра. Он покинул AUR в 2022 г. после того, как высокопоставленные члены партии заявили, что его пророссийская и анти-НАТОвская позиция вредит имиджу партии.
По результатам предварительных опросов общественного мнения ожидалось, что Чолаку может набрать на выборах 24% голосов избирателей, Симион – 15,4%, а за Ласкони проголосуют 15,3% граждан. Ожидается, что по результатам первого тура не будет победителя, второй тур в таком случае состоится 8 декабря.