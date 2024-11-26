Песков: «Газпром» не сообщал о желании продать «Северный поток – 2»
Кремлю не известно о намерении акционеров «Газпрома» выставить на торги «Северный поток – 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не слышал, что акционеры все выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры, энергетической, не слышал также, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать», – заверил представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что нужно учитывать, что газопровод – это инструмент, а вся дискуссия строится вокруг запасов газа и источника газа, а источник – это «Газпром».
«Мне также неизвестно о желании «Газпрома» инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки», – добавил Песков.
Пресс-секретарь главы государства пояснил, что «Северный поток – 2» не нуждается в восстановлении: это целая труба, которая может быть запущена моментально, о чем говорил президент РФ Владимир Путин. Можно только недоумевать, почему, например, ФРГ предпочитает обеспечивать энергоресурсы для своих граждан по более высокой цене из других источников.
22 ноября The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе. По мнению Линча, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства. По данным издания, бизнесмен запросил лицензию у американского минфина в феврале текущего года.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.
Одна из двух ниток «Северного потока – 2» уцелела и может быть использована для поставок газа, однако это невозможно из-за санкций и отсутствия разрешения на использование газопровода со стороны Германии.