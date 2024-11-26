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Песков: «Газпром» не сообщал о желании продать «Северный поток – 2»

Ведомости

Кремлю не известно о намерении акционеров «Газпрома» выставить на торги «Северный поток – 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не слышал, что акционеры все выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры, энергетической, не слышал также, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать», – заверил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что нужно учитывать, что газопровод – это инструмент, а вся дискуссия строится вокруг запасов газа и источника газа, а источник – это «Газпром».

«Мне также неизвестно о желании «Газпрома» инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки», – добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что «Северный поток – 2» не нуждается в восстановлении: это целая труба, которая может быть запущена моментально, о чем говорил президент РФ Владимир Путин. Можно только недоумевать, почему, например, ФРГ предпочитает обеспечивать энергоресурсы для своих граждан по более высокой цене из других источников.

22 ноября The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе. По мнению Линча, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства. По данным издания, бизнесмен запросил лицензию у американского минфина в феврале текущего года.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.

Одна из двух ниток «Северного потока – 2» уцелела и может быть использована для поставок газа, однако это невозможно из-за санкций и отсутствия разрешения на использование газопровода со стороны Германии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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