Песков: «Газпром» не сообщал о желании продать «Северный поток – 2»

22 ноября The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе. По мнению Линча, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства. По данным издания, бизнесмен запросил лицензию у американского минфина в феврале текущего года.