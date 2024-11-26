«РИА Новости» назвало возможный возраст запущенных по России ракет ATACMS

Наименование производителя на ATACMS, запущенных по Курской области, указывает на то, что они, вероятно, были произведены в конце 1990-х гг., когда армия США начала закупать такие ракеты в больших количествах. Срок «годности» этого оружия составляет 10 лет, поэтому выпущенные ракеты должны были модифицироваться минимум дважды для продления их службы, пишет агентство.