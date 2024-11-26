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«РИА Новости» назвало возможный возраст запущенных по России ракет ATACMS

Ведомости

Полученные Украиной американские ракеты ATACMS, которые в ноябре были запущены по территории Курской области, могли быть произведены в 1990-е гг. и модифицированы не менее двух раз для продления срока службы. Такой вывод на основе фотографий обломков ракет, опубликованных Минбороны РФ, делает «РИА Новости».

Вооружение было создано компанией Lockheed Martin Vought Systems – одним из военных подрядчиков США до 1999 г., согласно годовым отчетам американской армии. С 2000 г. предприятие переименовалось в Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Наименование производителя на ATACMS, запущенных по Курской области, указывает на то, что они, вероятно, были произведены в конце 1990-х гг., когда армия США начала закупать такие ракеты в больших количествах. Срок «годности» этого оружия составляет 10 лет, поэтому выпущенные ракеты должны были модифицироваться минимум дважды для продления их службы, пишет агентство.

По данным Минобороны РФ, 23 ноября вооруженные силы Украины ударили пятью американскими ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки в Курской области, а 25 ноября противник атаковал восемью ракетами ATACMS аэродром «Курск-Восточный». Ведомство заявило, что работает над подготовкой ответа украинской стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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