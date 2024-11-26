Минобороны готовит ответ на атаку ВСУ ракетами ATACMS в Курской области
Минобороны России работает над подготовкой ответа украинской стороне после ударов ВСУ по объектам в Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», – указано в сообщении.
Ведомство проинформировало, что 23 ноября ВСУ ударили пятью американскими ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки в Курской области, а 25 ноября противник атаковал восемью ракетами ATACMS аэродром «Курск-Восточный».
25 ноября США подтвердили, что Киев имеет разрешение на применение ATACMS для ударов вглубь России. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби обосновал решение необходимостью самообороны.
В ответ на решение американской стороны 21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Выступая с обращением, президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».