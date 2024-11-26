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Минобороны готовит ответ на атаку ВСУ ракетами ATACMS в Курской области

Ведомости

Минобороны России работает над подготовкой ответа украинской стороне после ударов ВСУ по объектам в Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», – указано в сообщении.

Ведомство проинформировало, что 23 ноября ВСУ ударили пятью американскими ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки в Курской области, а 25 ноября противник атаковал восемью ракетами ATACMS аэродром «Курск-Восточный».

25 ноября США подтвердили, что Киев имеет разрешение на применение ATACMS для ударов вглубь России. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби обосновал решение необходимостью самообороны.

В ответ на решение американской стороны 21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Выступая с обращением, президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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