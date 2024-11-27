Лавров: конфликт с Украиной далек от политико-дипломатического урегулирования
Российско-украинский конфликт пока далек от решения с помощью дипломатических и политических инструментов. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
«Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Чтобы приблизиться к этой иллюзорной цели, они готовы на многое», – сказал Лавров.
Он добавил, что необходимо устранить первопричины конфликта. К ним министр отнес расширение НАТО на восток, а также «систематические нарушения киевским режимом прав русских и людей, ассоциирующих себя с русской и российской культурой, православной верой». Кроме того, Украина должна обладать безъядерным статусом и признать «политико-территориальные реалии, закрепленные в российской Конституции», отметил Лавров.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. США разрешили Киеву применять для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы этим оружием и британскими ракетами Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики, говорил Путин.