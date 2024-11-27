Депутаты ГД могут рассмотреть во втором чтении законопроект о МСУ 10 декабря
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил депутатам рассмотреть во втором чтении законопроект об организации местного самоуправления (МСУ) 10 декабря. Об этом сообщил первый зампредседателя нижней палаты парламента Александр Жуков («Единая Россия»).
Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» сенатор Совета Федерации Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение еще в декабре 2021 г. Документ был принят в первом чтении в январе 2022 г.
Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Принятие реформы МСУ было отложено из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Ко второму чтению законопроекта поступило 940 поправок. Основные из них касаются статей, связанных с полномочиями и с переходом на одноуровневую систему МСУ, рассказал «Ведомостям» в ноябре Крашенинников. По его словам, 20 регионов уже перешли на такую систему МСУ и еще более 25 регионов готовятся к принятию региональных законов. При этом есть субъекты РФ, которые не очень хотят переходить на новую систему, в частности, «продолжается дискуссия с Татарстаном», говорил депутат.