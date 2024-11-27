Депутаты ГД могут рассмотреть во втором чтении законопроект о МСУ 10 декабря

Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Принятие реформы МСУ было отложено из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Ко второму чтению законопроекта поступило 940 поправок. Основные из них касаются статей, связанных с полномочиями и с переходом на одноуровневую систему МСУ, рассказал «Ведомостям» в ноябре Крашенинников. По его словам, 20 регионов уже перешли на такую систему МСУ и еще более 25 регионов готовятся к принятию региональных законов. При этом есть субъекты РФ, которые не очень хотят переходить на новую систему, в частности, «продолжается дискуссия с Татарстаном», говорил депутат.