Токаев принял приглашение Путина посетить Россию в 2025 году
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в 2025 г. Это следует из совместного заявления лидеров в ходе переговоров в Астане, сообщается на сайте Кремля.
Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил Токаева посетить Россию с государственным визитом в 2025 г., глава Казахстана «с благодарностью принял приглашение», говорится в документе. Сроки поездки будут согласованы дополнительно.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже вторая его поездка в республику за 2024 г.: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе встречи в Астане Путин и Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Всего в рамках государственного визита сторонами было подписано 20 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.