СВР: НАТО планирует заморозить конфликт на Украине и подготовить ее к реваншу

По сведениям СВР, НАТО уже организовывает на Украине центры для подготовки мобилизованных украинцев. Предполагается, что через них пройдет «не менее миллиона» граждан Украины. Кроме того, за время заморозки НАТО может восстановить боеспособность ВСУ.