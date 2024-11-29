СВР: НАТО планирует заморозить конфликт на Украине и подготовить ее к реваншу
НАТО будет выступать за заморозку конфликта на Украине, чтобы за приостановленное время подготовить ее к реваншу. Об этом сообщили в службе внешней разведки (СВР) России.
Причиной такого решения стало положение войск на фронте и расстановка сил. По мнению Запада, сейчас представляется невозможным нанести России «стратегическое поражение на поле боя», считают в СВР.
По сведениям СВР, НАТО уже организовывает на Украине центры для подготовки мобилизованных украинцев. Предполагается, что через них пройдет «не менее миллиона» граждан Украины. Кроме того, за время заморозки НАТО может восстановить боеспособность ВСУ.
28 ноября немецкая газета Bild сообщала, что военнослужащие Украины массово просят о переговорах и заявляют о «тупике» конфликта из-за сильных потерь и бесперспективности сражения. По их мнению, Россия сильно продвигается на фронте.