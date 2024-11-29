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Новак и президент переходного периода Мали обсудили экономическое сотрудничество

Ведомости

Заместитель председателя правительства Александр Новак по поручению российского лидера Владимира Путина провел переговоры с президентом переходного периода Ассими Гойтой в столице Мали, городе Бамако. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также совместную работу в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, Новак встретился с премьер-министром переходного периода Абдулаем Майгой и министрами правительства страны. Поездка вице-премьера стала первым визитом политика в это государство. В состав российской делегации вошли представители деловых кругов.

26 сентября «Ведомости» писали о планах властей Мали начать добывать и перерабатывать литий совместно с Россией, с подобным предложением они обратились к РФ. В течение 7–8 лет страна хочет выйти на такой уровень переработки, при котором можно будет создавать электрические батареи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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