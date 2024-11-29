Новак и президент переходного периода Мали обсудили экономическое сотрудничество
Заместитель председателя правительства Александр Новак по поручению российского лидера Владимира Путина провел переговоры с президентом переходного периода Ассими Гойтой в столице Мали, городе Бамако. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также совместную работу в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
Кроме того, Новак встретился с премьер-министром переходного периода Абдулаем Майгой и министрами правительства страны. Поездка вице-премьера стала первым визитом политика в это государство. В состав российской делегации вошли представители деловых кругов.
26 сентября «Ведомости» писали о планах властей Мали начать добывать и перерабатывать литий совместно с Россией, с подобным предложением они обратились к РФ. В течение 7–8 лет страна хочет выйти на такой уровень переработки, при котором можно будет создавать электрические батареи.