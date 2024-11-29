Новак и президент переходного периода Мали обсудили экономическое сотрудничество

26 сентября «Ведомости» писали о планах властей Мали начать добывать и перерабатывать литий совместно с Россией, с подобным предложением они обратились к РФ. В течение 7–8 лет страна хочет выйти на такой уровень переработки, при котором можно будет создавать электрические батареи.