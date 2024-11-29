Кремль: Япония стала инициатором введения ограничений в отношениях с Россией
Япония является инициатором ограничений в двусторонних отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не была инициатором такого сворачивания диалога, и это не Россия вводила какие-то экономические ограничения. Инициатором этого была именно Япония», – сказал он.
Комментируя заявление японских властей о том, что Токио планирует заключить мирный договор с Россией, Песков заявил, что проблема такого соглашения является «очень и очень сложным вопросом в двусторонних российско-японских отношениях».
«И несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость действительно предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений», – добавил Песков.
Япония ввела санкции против РФ после начала спецоперации в 2022 г. В марте 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. 29 ноября этого года премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.