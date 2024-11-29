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Кремль: Япония стала инициатором введения ограничений в отношениях с Россией

Ведомости

Япония является инициатором ограничений в двусторонних отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не была инициатором такого сворачивания диалога, и это не Россия вводила какие-то экономические ограничения. Инициатором этого была именно Япония», – сказал он.

Комментируя заявление японских властей о том, что Токио планирует заключить мирный договор с Россией, Песков заявил, что проблема такого соглашения является «очень и очень сложным вопросом в двусторонних российско-японских отношениях».

«И несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость действительно предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений», – добавил Песков.

Япония ввела санкции против РФ после начала спецоперации в 2022 г. В марте 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. 29 ноября этого года премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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