МИД Тайваня заявил об извлечении уроков из украинского конфликта
Тайвань извлек уроки из конфликта между Россией и Украиной, заявил замглавы внешнеполитического ведомства острова У Чжичжун. По его словам, Тайвань и страны Центральной и Восточной Европы должны укреплять сотрудничество, а также оказывать гуманитарную помощь Украине.
«Тайвань извлек ценные уроки из российско-украинского конфликта <...>. Асимметричная стратегия, принимаемая Украиной, имеет важные последствия для Тайваня», – сказал У, его слова приводятся на сайте МИДа острова. Замглавы ведомства подчеркнул, что поддержка Украины международным сообществом «имеет решающее значение и оказывает глубокое влияние» на будущее развитие Тайваня.
По словам У, Китай в последнее время усилил «военное запугивание» Тайваня, что повлияло на мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что Тайваньский пролив является важным международным путем, а Тайвань – важным производителем чипов.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров.
На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. Кроме того, в октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B».