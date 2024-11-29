МИД Тайваня заявил об извлечении уроков из украинского конфликта

На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. Кроме того, в октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B».