29 ноября также стало известно, что западные страны планируют разместить на Украине миротворческий контингент, об этом сообщила Служба внешней разведки России. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.