Глава MI6 признал помощь спецслужб Великобритании Украине
Спецслужбы Соединенного Королевства помогают Украине в конфликте с Россией, сообщил глава службы внешней разведки MI6 Ричард Мур во время выступления в посольстве Великобритании в Париже.
«После [Второй мировой] войны Управление специальных операций было объединено с Секретной разведывательной службой. Мы высоко ценим наше наследие тайных операций, которые сохраняем и сегодня, помогая Украине», – сказал он.
По словам Мура, цена поддержки Украины «хорошо известна», при этом цена ее отсутствия еще выше. Глава M16 считает, что в случае успеха России западные страны столкнутся с угрозой от Китая, Северной Кореи и Ирана. Мур добавил, что Великобритания и Франция «едины и непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется».
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
29 ноября также стало известно, что западные страны планируют разместить на Украине миротворческий контингент, об этом сообщила Служба внешней разведки России. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.