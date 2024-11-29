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МИД Ирана предупредил о возрождении террористических группировок в Сирии

Ведомости

Министерство иностранных дел Ирана предупреждает о возрождении террористической группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Сирии и призывает к скоординированным действиям по предотвращению распространения терроризма в регионе, передает Press TV со ссылкой на официального представителя МИД страны Исмаила Багаи.

Багаи считает, что деятельность группировки возобновилась благодаря действиям Израиля и США для того, чтобы дестабилизровать Юго-Западную Азию.

МИД Ирана обращается к мировому сообществу с призывом объединить усилия в противостоянии терроризму и выражает свою поддержку усилиям Сирии по восстановлению страны и ликвидации террористических организаций.

Вчера армия Сирии вступила в бой с террористами, совершившими масштабные атаки в провинциях Алеппо и Идлиб.

27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в России) и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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