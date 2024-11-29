МИД Ирана предупредил о возрождении террористических группировок в Сирии

Министерство иностранных дел Ирана предупреждает о возрождении террористической группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Сирии и призывает к скоординированным действиям по предотвращению распространения терроризма в регионе, передает Press TV со ссылкой на официального представителя МИД страны Исмаила Багаи.