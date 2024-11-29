МИД Ирана предупредил о возрождении террористических группировок в Сирии
Министерство иностранных дел Ирана предупреждает о возрождении террористической группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
Багаи считает, что деятельность группировки возобновилась благодаря действиям Израиля и США для того, чтобы дестабилизровать Юго-Западную Азию.
МИД Ирана обращается к мировому сообществу с призывом объединить усилия в противостоянии терроризму и выражает свою поддержку усилиям Сирии по восстановлению страны и ликвидации террористических организаций.
Вчера армия Сирии вступила в бой с террористами, совершившими масштабные атаки в провинциях Алеппо и Идлиб.
27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в России) и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты.