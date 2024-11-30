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Рябков: перед Россией стоит вопрос возобновления ядерных испытаний

Ведомости

Перед Россией стоит вопрос возвращения к ядерным испытаниям в условиях эскалационного курса США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная», – сказал Рябков, добавив, что тема «рассматривается во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах».

27 ноября председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил о высоких рисках применения ядерного оружия, отметив, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, условием использования ядерного оружия станет агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.

В октябре 2023 г. Рябков сообщал, что Россия может возобновить ядерные испытания только после того, как их проведут США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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