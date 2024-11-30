Кобахидзе исключил повторение в Грузии сценария украинского «майдана»

В тот же день люди в Тбилиси начали собираться около офиса правящей партии, затем протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а к утру полностью вытеснили протестующих с проспекта. МВД позднее сообщило о задержаниях и 32 пострадавших сотрудников министерства внутренних дел Грузии.