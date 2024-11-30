Кобахидзе исключил повторение в Грузии сценария украинского «майдана»
Сценарий «майдана» в Киеве не может быть реализован в Грузии, хотя радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть и «украинизировать» республику, заявил на брифинге в правительстве премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
За последние четыре года, как отметил премьер, Грузия прошла через запланированные извне две попытки революционного сценария со стороны оппозиции. Обе они провалились, а третья попытка не состоится, считает Корахидзе.
«В Грузии не состоится "нацмайдана". Вы знаете, что принес "майдан" Украине, через пять дней началась война… Поэтому сценарий "нацмайдана" не состоится в Грузии, сегодняшняя Грузия это не Украина 2013 г., соответственно, сценарий "майдана" не будет осуществлен», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Политик добавил, что третий год «конкретные европейские политики и бюрократы», которым не удалось добиться украинизации Грузии, пытаются использовать статус кандидата на вступление в Евросоюз «для ослабления страны, спровоцировать т. н. поляризацию и искусственно расколоть общество», приводит также его слова «Sputnik Грузия». Ответственность за митинг 30 ноября лежит на них, а также на «местной агентуре», «пятой колонне», которую представляют четыре политические партии, утверждает Кобахидзе.
Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии.
В тот же день люди в Тбилиси начали собираться около офиса правящей партии, затем протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а к утру полностью вытеснили протестующих с проспекта. МВД позднее сообщило о задержаниях и 32 пострадавших сотрудников министерства внутренних дел Грузии.
29 ноября в грузинской столице началась новая акция протеста. В полиции сообщили, что собравшиеся всю ночь оказывали полицейским «словесное и физическое сопротивление» и бросали в сторону правоохранителей камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы. В ходе митинга были задержаны 107 человек. Телеканал Mtavari сообщил о случаях избиения людей полицейскими, а Кобахидзе, по данным телеканала, назвал произошедшее «несколькими печальными инцидентами». Он призвал правоохранителей «проявить максимум терпения и воздержаться от чрезмерного применения силы». Ранее МВД республики также сообщило о пострадавших среди полицейских.