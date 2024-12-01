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Путин на следующей неделе посетит Минск

Последний раз глава государства совершал визит в Белоруссию в мае
Ведомости

Президент России Владимир Путин посетит Минск на неделе со 2 по 8 декабря, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. В столице Белоруссии российский президент подведет итоги работы Союзного государства России и Белоруссии в 2024 г.

Глава государства также проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, встретится с молодыми учеными, примет участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет».

Кроме того, президент встретится с волонтерами в День добровольца 5 декабря. В Международный день инвалидов 3 декабря Путин продолжит заниматься темой поддержки ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».

Последний раз президент РФ посетил Белоруссию с официальным визитом 23 мая. На следующий день во Дворце Независимости прошли официальные переговоры президентов в узком и расширенном составах. До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., тогда проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко последний раз совершил визит в Россию в конце октября во время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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