Путин на следующей неделе посетит Минск

Последний раз президент РФ посетил Белоруссию с официальным визитом 23 мая. На следующий день во Дворце Независимости прошли официальные переговоры президентов в узком и расширенном составах. До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., тогда проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).