Путин на следующей неделе посетит Минск

Путин на следующей неделе посетит МинскПоследний раз глава государства совершал визит в Белоруссию в мае
Президент России Владимир Путин посетит Минск на неделе со 2 по 8 декабря, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. В столице Белоруссии российский президент подведет итоги работы Союзного государства России и Белоруссии в 2024 г.
Глава государства также проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, встретится с молодыми учеными, примет участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет».
Кроме того, президент встретится с волонтерами в День добровольца 5 декабря. В Международный день инвалидов 3 декабря Путин продолжит заниматься темой поддержки ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
Последний раз президент РФ посетил Белоруссию с официальным визитом 23 мая. На следующий день во Дворце Независимости прошли официальные переговоры президентов в узком и расширенном составах. До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., тогда проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко последний раз совершил визит в Россию в конце октября во время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября.