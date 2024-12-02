Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в стране
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Башаром Джаафари эскалацию в республике в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в стране. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Богданов принял Джаафари по его просьбе. Российская сторона выразила солидарность с руководством Сирии и народом страны и подтвердила поддержку усилий властей республики по стабилизации обстановки. В ходе беседы акцентирована также неизменная позиция в пользу необходимости уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада и поддерживает контакты на соответствующих уровнях. Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам
По данным Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо и более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.