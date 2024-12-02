Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в стране

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) , союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.