Путин примет участие в инвестфоруме «Россия зовет!»

Форум пройдет 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема «Будущее капитала и капитал будущего». На мероприятии планируется обсудить ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.