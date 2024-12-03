Посольство в Южной Корее призвало россиян не участвовать в массовых мероприятиях

Президент страны объявил военное положение вечером 3 декабря. Согласно заявлению Юн Сок Ёля, оно необходимо для того, чтобы «защитить свободную Республику Корею от угрозы северокорейских коммунистических сил». В ходе обращения президент также напомнил, что Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.