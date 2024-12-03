Посольство в Южной Корее призвало россиян не участвовать в массовых мероприятиях
Посольство России в Республике Корее рекомендовало согражданам воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в особенности политической направленности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.
«В связи с объявлением президентом Республики Кореи Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корее, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей», – сказано также в сообщении. Посольство следит за развитием ситуации в Южной Корее.
Президент страны объявил военное положение вечером 3 декабря. Согласно заявлению Юн Сок Ёля, оно необходимо для того, чтобы «защитить свободную Республику Корею от угрозы северокорейских коммунистических сил». В ходе обращения президент также напомнил, что Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
Командующим военным положением назначен генерал Пак Ан Су. По сообщению Yonhap, военное командование своим указом объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты и деятельность политических партий. Указ также устанавливает контроль над всеми средствами массовой информации и издательствами.