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Посольство в Южной Корее призвало россиян не участвовать в массовых мероприятиях

Ведомости

Посольство России в Республике Корее рекомендовало согражданам воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в особенности политической направленности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«В связи с объявлением президентом Республики Кореи Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корее, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей», – сказано также в сообщении. Посольство следит за развитием ситуации в Южной Корее.

Президент страны объявил военное положение вечером 3 декабря. Согласно заявлению Юн Сок Ёля, оно необходимо для того, чтобы «защитить свободную Республику Корею от угрозы северокорейских коммунистических сил». В ходе обращения президент также напомнил, что Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Командующим военным положением назначен генерал Пак Ан Су. По сообщению Yonhap, военное командование своим указом объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты и деятельность политических партий. Указ также устанавливает контроль над всеми средствами массовой информации и издательствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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