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ВКС России и армия Сирии за сутки ликвидировали около 100 боевиков

Ведомости

Сирийская арабская армия при содействии Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировала до 100 террористов в течение последних суток. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк. 

«Уничтожено до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО БМ-21, 27 единиц автомобильной техники, три миномета, пункт управления и склад боеприпасов», – говорится в заявлении. Армия Сирии и ВКС России продолжают операцию в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Боевые действия в Сирии. Как это выглядит
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Это первое значительное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г.<br><br>На фото: сирийские повстанцы взяли под контроль военные и гражданские аэропорты в Алеппо.
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Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Это первое значительное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г.

На фото: сирийские повстанцы взяли под контроль военные и гражданские аэропорты в Алеппо. / BILAL AL HAMMOUD / EPA / TASS

Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.

Россия поддерживает Асада, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщал, что государства продолжают контакты на соответствующих уровнях и анализируют ситуацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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