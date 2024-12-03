ВКС России и армия Сирии за сутки ликвидировали около 100 боевиков
Сирийская арабская армия при содействии Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировала до 100 террористов в течение последних суток. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк.
«Уничтожено до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО БМ-21, 27 единиц автомобильной техники, три миномета, пункт управления и склад боеприпасов», – говорится в заявлении. Армия Сирии и ВКС России продолжают операцию в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.
Россия поддерживает Асада, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщал, что государства продолжают контакты на соответствующих уровнях и анализируют ситуацию.