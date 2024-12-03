ВКС России и армия Сирии за сутки ликвидировали около 100 боевиков

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Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Это первое значительное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г.



На фото: сирийские повстанцы взяли под контроль военные и гражданские аэропорты в Алеппо. / BILAL AL HAMMOUD / EPA / TASS