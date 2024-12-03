СМИ: глава офиса украинского президента встретится со сторонниками Трампа в США
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретится со сторонниками избранного президента США Дональда Трампа, сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Ермак проведет встречу в том числе с Китом Келлогом, которого Трамп выдвинул на должность спецпосланника по Украине.
С Ермаком США посетят глава министерства обороны Украины Рустем Умеров и министр экономики Олег Свириденко.
Какие вопросы будут фигурировать в повестке переговоров, СМИ не уточняют.
Позиция Келлога по Украине уже известна: он критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена из-за ситуации в этой стране. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь Украине. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня.
Он также говорит, что членство Украины в НАТО – отдаленная перспектива, которая предложена «в знак символической солидарности».