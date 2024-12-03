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СМИ: глава офиса украинского президента встретится со сторонниками Трампа в США

Ведомости

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретится со сторонниками избранного президента США Дональда Трампа, сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Ермак проведет встречу в том числе с Китом Келлогом, которого Трамп выдвинул на должность спецпосланника по Украине.

С Ермаком США посетят глава министерства обороны Украины Рустем Умеров и министр экономики Олег Свириденко.

Какие вопросы будут фигурировать в повестке переговоров, СМИ не уточняют.

Позиция Келлога по Украине уже известна: он критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена из-за ситуации в этой стране. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь Украине. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Он также говорит, что членство Украины в НАТО – отдаленная перспектива, которая предложена «в знак символической солидарности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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