СМИ: глава офиса украинского президента встретится со сторонниками Трампа в США

Позиция Келлога по Украине уже известна: он критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена из-за ситуации в этой стране. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь Украине. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня.