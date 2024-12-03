Президент Южной Кореи отзовет военное положение на заседании правительства
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал отозвать военное положение на заседании правительства. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал новостной портал YTN.
«Некоторое время назад Национальное собрание попросило отменить военное положение, поэтому задействованные войска были выведены. Мы немедленно примем требования парламента через заседание кабинета министров и отменим военное положение», – сказал он.
По словам главы республики, заседание правительства было созвано немедленно, но поскольку в Южной Корее ранее утро 4 декабря, кворум еще не собрался.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствующих на пленарном заседании.