Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения
В парламенте Южной Кореи состоялось пленарное заседание, сообщает портал YTN. Депутаты поддержали запрос на отмену военного положения в стране.
За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствующих на пленарном заседании, говорится в публикации. Местная газета «Сеге Ильбо» приводит заявление канцелярии спикера парламента, в котором отмечается, что объявление военного положения недействительно после принятия резолюции об его отмене.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный строй». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
Командующим военным положением назначен генерал Пак Ан Су. По сообщению Yonhap, военное командование своим указом объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты и деятельность политических партий. Указ также устанавливает контроль над всеми средствами массовой информации и издательствами.