Мантуров: название ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди
Название баллистической ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
«Специально обученные люди», – сказал Мантуров, отвечая корреспонденту. На вопрос о том, много ли таких людей, вице-премьер покачал головой.
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
28 ноября президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». Глава российского государства заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что данное оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.