Российские силы ПВО за ночь сбили 24 украинских дрона
Дежурные российские средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.
Шесть беспилотников ликвидировали в Ростовской области, пять – в Брянской области, четыре – в Белгородской, три – в Рязанской, один – в Астраханской области и пять – над территорией Краснодарского края.
3 декабря в Каменском районе Ростовской области силы ПВО сбили БПЛА, обломки которого упали на территорию детского сада в Старой Станице. Никто из детей, их родителей и персонала не пострадал, разрушений нет. Беспилотник летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.