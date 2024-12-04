В Грузии задержали семь оппозиционеров в рамках обысков офисов партий
Сотрудники МВД Грузии провели обыски офисов партий и организаций, в ходе которых задержали семь человек. Об этом сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе. Его слова передает ТАСС.
Купатадзе добавил, что из-за факта насилия на митингах в Тбилиси было возбуждено уголовное дело по ст. 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем) и 239 (создание незаконного формирования) Уголовного кодекса Грузии. Это преступление карается лишением свободы до девяти лет.
Правоохранители изъяли шлемы, противогазы, пиротехнику в большом количестве, электроустройства, компьютерную технику, так называемые коктейли Молотова, краску, разные растворы из офисов партий.
Кроме того, ранее сотрудники МВД Грузии задержали лидера оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию, сообщал грузинский телеканал «Мтавари архи».
Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
30 ноября служба госбезопасности Грузии опубликовала заявление о том, что митинги в Тбилиси указывают на попытку насильственного захвата власти в республике. В тот же день Зурабишвили в видеообращении подтвердила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».