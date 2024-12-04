Армия обороны Израиля вывезла тело заложника «Хамаса» из Газы
Армия обороны Израиля вывезла тело одного из заложников радикальной палестинской группировки «Хамас» из Газы для захоронения, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
Было вывезено тело Итая Свирского, который был похищен при атаке «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. из кибуца Беэри и убит палестинскими боевиками в январе 2024 г.
«Мы продолжим действовать решительно и неустанно для возвращения всех наших похищенных – как живых, так и погибших», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с успешной операцией ЦАХАЛ.
По данным израильской стороны, в плену «Хамаса» до сих пор остаются 101 заложник.
28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.
3 декабря «Хамас» и палестинское движение «Фатх» заключили соглашение об управлением сектором Газа после завершения конфликта в анклаве, сообщало агентство AFP со ссылкой на участников переговоров.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.