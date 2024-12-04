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Армия обороны Израиля вывезла тело заложника «Хамаса» из Газы

Ведомости

Армия обороны Израиля вывезла тело одного из заложников радикальной палестинской группировки «Хамас» из Газы для захоронения, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Было вывезено тело Итая Свирского, который был похищен при атаке «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. из кибуца Беэри и убит палестинскими боевиками в январе 2024 г.

«Мы продолжим действовать решительно и неустанно для возвращения всех наших похищенных – как живых, так и погибших», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с успешной операцией ЦАХАЛ.

По данным израильской стороны, в плену «Хамаса» до сих пор остаются 101 заложник.

28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.

3 декабря «Хамас» и палестинское движение «Фатх» заключили соглашение об управлением сектором Газа после завершения конфликта в анклаве, сообщало агентство AFP со ссылкой на участников переговоров.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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