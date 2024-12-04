Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Казахстан призывает сенат США ратифицировать протокол к договору о ЦАЗСЯО

Ведомости

Казахстан призывает американский сенат ратифицировать протокол к договору о свободной от ядерного оружия зоне в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), заявил посол страны в Вашингтоне Ержан Ашикбаев.

«Мы также выступаем за укрепление глобального режима нераспространения. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть важность выполнения ядерными державами «пятерки» своих обязательств», – сказал Ашикбаев на мероприятии в Вашингтоне. – «В этом контексте позвольте мне также подчеркнуть важность ответственности, лежащей на сенате США, в завершении институционализации Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Мы особо призываем сенат США ратифицировать протокол и гарантии ядерной безопасности для государств-членов ЦАЗСЯО, которыми являются все пять стран Центральной Азии».

Ашикбаев подчеркнул, что это было бы шагом в правильном направлении, и повысило бы стабильность и безопасность не только в регионе, но и во всем мире.

Одним из положительных последствий этого шага также станет расширение сотрудничества между странами Центральной Азии.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, был подписан в сентябре 2006 г. в казахстанском Семипалатинске. Его участниками стали Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Договор вступил в силу 21 марта 2009 г. Участники Договора обязались запретить производство, приобретение и развертывание на их территории ядерного оружия.

Все пять членов Совета Безопасности ООН, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Францию, подписали протокол о гарантиях безопасности к Договору ЦАЗСЯО 6 мая 2014 г. Документ обязывает страны не применять ядерное оружие и не прибегать к угрозам его применения в отношении против государств-участников Договора.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных