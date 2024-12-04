Казахстан призывает сенат США ратифицировать протокол к договору о ЦАЗСЯО
Казахстан призывает американский сенат ратифицировать протокол к договору о свободной от ядерного оружия зоне в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), заявил посол страны в Вашингтоне Ержан Ашикбаев.
«Мы также выступаем за укрепление глобального режима нераспространения. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть важность выполнения ядерными державами «пятерки» своих обязательств», – сказал Ашикбаев на мероприятии в Вашингтоне. – «В этом контексте позвольте мне также подчеркнуть важность ответственности, лежащей на сенате США, в завершении институционализации Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Мы особо призываем сенат США ратифицировать протокол и гарантии ядерной безопасности для государств-членов ЦАЗСЯО, которыми являются все пять стран Центральной Азии».
Ашикбаев подчеркнул, что это было бы шагом в правильном направлении, и повысило бы стабильность и безопасность не только в регионе, но и во всем мире.
Одним из положительных последствий этого шага также станет расширение сотрудничества между странами Центральной Азии.
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, был подписан в сентябре 2006 г. в казахстанском Семипалатинске. Его участниками стали Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Договор вступил в силу 21 марта 2009 г. Участники Договора обязались запретить производство, приобретение и развертывание на их территории ядерного оружия.
Все пять членов Совета Безопасности ООН, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Францию, подписали протокол о гарантиях безопасности к Договору ЦАЗСЯО 6 мая 2014 г. Документ обязывает страны не применять ядерное оружие и не прибегать к угрозам его применения в отношении против государств-участников Договора.