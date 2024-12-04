Казахстан призывает сенат США ратифицировать протокол к договору о ЦАЗСЯО

«Мы также выступаем за укрепление глобального режима нераспространения. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть важность выполнения ядерными державами «пятерки» своих обязательств», – сказал Ашикбаев на мероприятии в Вашингтоне. – «В этом контексте позвольте мне также подчеркнуть важность ответственности, лежащей на сенате США, в завершении институционализации Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Мы особо призываем сенат США ратифицировать протокол и гарантии ядерной безопасности для государств-членов ЦАЗСЯО, которыми являются все пять стран Центральной Азии».