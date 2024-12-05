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Рябков: Россия рассмотрит предложения Трампа по Украине, но не в ущерб себе

Ведомости

Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN.

Рябков уточнил, что Россия еще не получала от Трампа и представителей его команды конкретных инициатив. По его словам, волшебного решения конфликта на Украине не существует. На Западе, в частности в США, недооценивают решимость РФ защищать свои основные интересы.

«Мы будем рядом, когда они придут со своими идеями, но не в ущерб нашим национальным интересам», – подчеркнул замминистра.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников писало, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, которые предусматривают уступку России значительной части прежних территорий. Предложения трех ключевых советников, в том числе нового посланника Трампа по вопросам отношений между РФ и Украиной Кита Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.

«Европейская правда» со ссылкой на документ МИД Украины 3 декабря сообщила, что власти страны официально отказываются от форматов, которые заменят членство Киева в НАТО для гарантии безопасности. Согласно документу, необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», поскольку это поможет «противодействовать российскому шантажу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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