Рябков: Россия рассмотрит предложения Трампа по Украине, но не в ущерб себе
Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN.
Рябков уточнил, что Россия еще не получала от Трампа и представителей его команды конкретных инициатив. По его словам, волшебного решения конфликта на Украине не существует. На Западе, в частности в США, недооценивают решимость РФ защищать свои основные интересы.
«Мы будем рядом, когда они придут со своими идеями, но не в ущерб нашим национальным интересам», – подчеркнул замминистра.
4 декабря агентство Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников писало, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, которые предусматривают уступку России значительной части прежних территорий. Предложения трех ключевых советников, в том числе нового посланника Трампа по вопросам отношений между РФ и Украиной Кита Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.
«Европейская правда» со ссылкой на документ МИД Украины 3 декабря сообщила, что власти страны официально отказываются от форматов, которые заменят членство Киева в НАТО для гарантии безопасности. Согласно документу, необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», поскольку это поможет «противодействовать российскому шантажу».