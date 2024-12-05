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Минобороны РФ: за сутки сбит 101 украинский беспилотник

Ведомости

Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 101 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, цеху производства БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, утверждают в министерстве.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Обе стороны конфликта все это время активно применяют БПЛА в боевых и разведывательных действиях. В конце ноября 2024 г. Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что в России на уровне Генштаба и Минобороны думают над выделением беспилотных подразделений в отдельный вид войск. На Украине поручение о создании беспилотных систем как отдельного рода войск в феврале дал президент страны Владимир Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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