Минобороны РФ: за сутки сбит 101 украинский беспилотник
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 101 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.
Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, цеху производства БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, утверждают в министерстве.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Обе стороны конфликта все это время активно применяют БПЛА в боевых и разведывательных действиях. В конце ноября 2024 г. Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что в России на уровне Генштаба и Минобороны думают над выделением беспилотных подразделений в отдельный вид войск. На Украине поручение о создании беспилотных систем как отдельного рода войск в феврале дал президент страны Владимир Зеленский.