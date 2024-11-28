Путин допустил образование отдельного вида беспилотных войск в России
В России на уровне Генштаба и Минобороны думают над выделением беспилотных подразделений в отдельный вид войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, передает ТАСС.
«Это важный вопрос, потому что от организации того или иного вида деятельности зависит конкретный результат», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Он также отметил, что действующий глава Минобороны РФ Андрей Белоусов является «современным министром», который разбирается в том числе в теме беспилотников.
БПЛА активно применяются российскими войсками в рамках проведения спецоперации на Украине. В июне Путин во время встречи с выпускниками военных университетов обещал, что поставки на фронт беспилотных авиасистем различных типов и комплексов обнаружения противника будут наращиваться в приоритетном порядке.
В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров с привлечением генерального штаба вооруженных сил проработать вопрос о создании отдельного рода войск – беспилотных систем. По его словам, это позволит эффективнее и оперативнее решать задачи по созданию штатных должностей под работу с дронами, проводить тренировки, систематизацию опыта и масштабировать производство БПЛА.