Путин допустил образование отдельного вида беспилотных войск в России

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров с привлечением генерального штаба вооруженных сил проработать вопрос о создании отдельного рода войск – беспилотных систем. По его словам, это позволит эффективнее и оперативнее решать задачи по созданию штатных должностей под работу с дронами, проводить тренировки, систематизацию опыта и масштабировать производство БПЛА.