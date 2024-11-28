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Путин допустил образование отдельного вида беспилотных войск в России

Ведомости

В России на уровне Генштаба и Минобороны думают над выделением беспилотных подразделений в отдельный вид войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, передает ТАСС.

«Это важный вопрос, потому что от организации того или иного вида деятельности зависит конкретный результат», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что действующий глава Минобороны РФ Андрей Белоусов является «современным министром», который разбирается в том числе в теме беспилотников. 

БПЛА активно применяются российскими войсками в рамках проведения спецоперации на Украине. В июне Путин во время встречи с выпускниками военных университетов обещал, что поставки на фронт беспилотных авиасистем различных типов и комплексов обнаружения противника будут наращиваться в приоритетном порядке.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров с привлечением генерального штаба вооруженных сил проработать вопрос о создании отдельного рода войск – беспилотных систем. По его словам, это позволит эффективнее и оперативнее решать задачи по созданию штатных должностей под работу с дронами, проводить тренировки, систематизацию опыта и масштабировать производство БПЛА.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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