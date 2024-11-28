Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

В Финляндии создадут завод по производству БПЛА для нужд Украины, ЕС и НАТО

Ведомости

Финская оборонно-промышленная компания Summa Defence Ltd. в сотрудничестве с украинскими партнерами создаст в Финляндии предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов. Широкомасштабный выпуск планируется начать уже в первой половине 2025 г. Об этом сообщается на сайте Summa Defence Ltd.

Целью создания предприятия является быстрое увеличение производственных мощностей для БПЛА, используемых в боевых действиях на Украине, говорится в пресс-релизе.

«Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности высок. Беспилотники будут поставляться не только на Украину, но и в страны Европейского союза (ЕС) и НАТО. <…> Открытие производства в Финляндии повышает надежность поставок как на Украину, так и за рубеж», – сообщил гендиректор Summa Defence Ltd. Юсси Холопайнен.

Финская компания планирует учредить дочернюю организацию Summa Drones Ltd., которая затем создаст совместное предприятие с украинскими партнерами. Контрольный пакет акций останется у Summa Drones. Украинскими компаниями, участвующими в совместном предприятии, станут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Украина установила запрет на экспорт военных товаров после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. для максимального обеспечения своей армии. В начале октября 2024 г. газета Financial Times сообщила, что Киев рассматривает возможность отмены ограничений на экспорт БПЛА в связи с потребностью в средствах для увеличения производства дронов. Украинские производители ищут возможность продать излишки за границу – так они могут получить доход для выпуска большего количества дронов для армии.

В феврале 2024 г. также стало известно о начале строительства турецкой компанией Baykar завода по производству беспилотников под Киевом. В июле украинский посол в Анкаре Василий Боднар в интервью Euronews рассказал, что это предприятие планируется ввести в строй после завершения конфликта с Россией.

Российские власти неоднократно критиковали поставки зарубежного оружия Киеву и указывали на нарастание вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что военная помощь Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет длительность боевых действий.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных