В Финляндии создадут завод по производству БПЛА для нужд Украины, ЕС и НАТО
Финская оборонно-промышленная компания Summa Defence Ltd. в сотрудничестве с украинскими партнерами создаст в Финляндии предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов. Широкомасштабный выпуск планируется начать уже в первой половине 2025 г. Об этом сообщается на сайте Summa Defence Ltd.
Целью создания предприятия является быстрое увеличение производственных мощностей для БПЛА, используемых в боевых действиях на Украине, говорится в пресс-релизе.
«Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности высок. Беспилотники будут поставляться не только на Украину, но и в страны Европейского союза (ЕС) и НАТО. <…> Открытие производства в Финляндии повышает надежность поставок как на Украину, так и за рубеж», – сообщил гендиректор Summa Defence Ltd. Юсси Холопайнен.
Финская компания планирует учредить дочернюю организацию Summa Drones Ltd., которая затем создаст совместное предприятие с украинскими партнерами. Контрольный пакет акций останется у Summa Drones. Украинскими компаниями, участвующими в совместном предприятии, станут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.
Украина установила запрет на экспорт военных товаров после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. для максимального обеспечения своей армии. В начале октября 2024 г. газета Financial Times сообщила, что Киев рассматривает возможность отмены ограничений на экспорт БПЛА в связи с потребностью в средствах для увеличения производства дронов. Украинские производители ищут возможность продать излишки за границу – так они могут получить доход для выпуска большего количества дронов для армии.
В феврале 2024 г. также стало известно о начале строительства турецкой компанией Baykar завода по производству беспилотников под Киевом. В июле украинский посол в Анкаре Василий Боднар в интервью Euronews рассказал, что это предприятие планируется ввести в строй после завершения конфликта с Россией.
Российские власти неоднократно критиковали поставки зарубежного оружия Киеву и указывали на нарастание вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что военная помощь Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет длительность боевых действий.