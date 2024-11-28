В Финляндии создадут завод по производству БПЛА для нужд Украины, ЕС и НАТО

Украина установила запрет на экспорт военных товаров после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. для максимального обеспечения своей армии. В начале октября 2024 г. газета Financial Times сообщила, что Киев рассматривает возможность отмены ограничений на экспорт БПЛА в связи с потребностью в средствах для увеличения производства дронов. Украинские производители ищут возможность продать излишки за границу – так они могут получить доход для выпуска большего количества дронов для армии.