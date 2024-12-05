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Экс-глава ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин вступил в ЛДПР

Ведомости

Бывший глава ликвидированной Партии дела Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Об этом «Ведомостям» сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Что касается "Партии дела", мы ни с кем не объединяемся, а принимаем в свои ряды тех, кто стоит на наших позициях и занимается архиважными вопросами национальной экономики и отраслей, которые были убиты и свелись к нулю. <...> Как раз Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Это для нас приобретение, мы усиливаем, укрепляем наше экономическое крыло», – сказал он.

В конце октября Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации «Партии дела» предпринимателя Бабкина. До этого ВС по иску ведомства приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них – истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии, наличие в членах партии несовершеннолетних и отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.

В конце ноября Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела». Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин сообщал «Ведомостям» о решении «как на уровне руководства, так и на уровне региональных отделений продолжить продвижение идей [партии] и политическую работу вместе с ЛДПР».

Бабкин присутствовал уже на нескольких заседаниях фракции ЛДПР в Госдуме, о чем писали «Ведомости» 2 августа и 17 сентября. Слуцкий представил его как сторонника партии, сообщал член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Свинцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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