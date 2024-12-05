Экс-глава ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин вступил в ЛДПР

«Что касается "Партии дела", мы ни с кем не объединяемся, а принимаем в свои ряды тех, кто стоит на наших позициях и занимается архиважными вопросами национальной экономики и отраслей, которые были убиты и свелись к нулю. <...> Как раз Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Это для нас приобретение, мы усиливаем, укрепляем наше экономическое крыло», – сказал он.