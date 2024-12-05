Экс-глава ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин вступил в ЛДПР
Бывший глава ликвидированной Партии дела Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Об этом «Ведомостям» сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Что касается "Партии дела", мы ни с кем не объединяемся, а принимаем в свои ряды тех, кто стоит на наших позициях и занимается архиважными вопросами национальной экономики и отраслей, которые были убиты и свелись к нулю. <...> Как раз Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Это для нас приобретение, мы усиливаем, укрепляем наше экономическое крыло», – сказал он.
В конце октября Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации «Партии дела» предпринимателя Бабкина. До этого ВС по иску ведомства приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них – истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии, наличие в членах партии несовершеннолетних и отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.
В конце ноября Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела». Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин сообщал «Ведомостям» о решении «как на уровне руководства, так и на уровне региональных отделений продолжить продвижение идей [партии] и политическую работу вместе с ЛДПР».
Бабкин присутствовал уже на нескольких заседаниях фракции ЛДПР в Госдуме, о чем писали «Ведомости» 2 августа и 17 сентября. Слуцкий представил его как сторонника партии, сообщал член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Свинцов.