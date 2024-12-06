За неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по целям ВСУ
С 30 по 6 декабря Вооруженные силы России совершили шесть групповых атак на объекты энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины, а также на расположения личного состава украинских вооруженных сил, иностранных инструкторов и наемников. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны.
Российские войска атаковали объекты Украины с помощью высокоточного оружия и ударов беспилотными летательными аппаратами. «Все цели высокоточных ударов достигнуты», – отмечают в Минобороны.
Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Романовка Донецкой народной республики.
5 декабря стало известно, что средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, цеху производства БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, утверждают в министерстве.