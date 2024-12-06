За неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по целям ВСУ

С 30 по 6 декабря Вооруженные силы России совершили шесть групповых атак на объекты энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины, а также на расположения личного состава украинских вооруженных сил, иностранных инструкторов и наемников. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны.