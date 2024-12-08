Путин наградил главу Татарстана орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства подписал соответствующий указ 8 декабря, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин решил наградить главу республики «за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден мэр Казани Ильсур Метшин, следует из указа. Путин также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени заместителя премьер-министра Татарстана Шамиля Гафарова.
В ноябре Путин наградил главу Карелии Артура Парфенчикова орденом Александра Невского. Орден главе Карелии вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Екатерининском зале Кремлевского дворца.