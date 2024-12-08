Повстанцы объявили комендантский час в Дамаске

Reuters писало, что Асад покинул Сирию и мог погибнуть при авиакатастрофе. По данным МИД РФ, президент после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. Аль-Джалали сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был вечером 7 декабря, а информации о его местонахождении нет. Лидеры сирийской оппозиции могут быть исключены из списка террористов при определенных условиях, заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.