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Повстанцы объявили комендантский час в Дамаске

Ведомости

Сирийские повстанцы объявили комендантский час в Дамаске, он будет действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск), пишет Associated Press (AP) со ссылкой на заявление оппозиции.

«Командование сирийской вооруженной оппозиции заявило, что в воскресенье введет комендантский час в Дамаске, который начнется в 16:00 по местному времени и продлится до 5:00 утра понедельника», – передает AP.

Сирийские боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» объявили 8 декабря, что свергли режим президента Башара Асада. Оппозиция зашла в Дамаск, до этого захватив Алеппо и другие крупные города. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков. Боевики заявили, что будут работать с премьером, и призвали военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений.

Reuters писало, что Асад покинул Сирию и мог погибнуть при авиакатастрофе. По данным МИД РФ, президент после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. Аль-Джалали сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был вечером 7 декабря, а информации о его местонахождении нет. Лидеры сирийской оппозиции могут быть исключены из списка террористов при определенных условиях, заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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