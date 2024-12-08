Протурецкие формирования начали операцию против курдов в Манбидже
Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном «Рабочей партии Курдистана». Это следует из заявления минобороны во временном сирийском правительстве, пишет ТАСС.
«Силы "Сирийской национальной армии" намерены освободить Манбидж от сепаратистской “Рабочей партии Курдистана” после многих лет оккупации города, в течение которых она практиковала все формы насилия против гражданских лиц», – говорится в сообщении.
Из заявления следует, что местных жителей призывают избегать курдских военных объектов и оставаться в своих домах.
Возглавляемая курдами группировка РПК имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии. С 2011 г. РПК сталкивается с боевиками группировки «Исламское государство»
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан призвал не допустить ситуации, при которой террористические организации воспользуются положением в Сирии. Предположительно, турецкий министр заявлял о курдских формированиях, пишет The Times of Israel.