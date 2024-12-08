Протурецкие формирования начали операцию против курдов в Манбидже

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан призвал не допустить ситуации, при которой террористические организации воспользуются положением в Сирии. Предположительно, турецкий министр заявлял о курдских формированиях, пишет The Times of Israel.