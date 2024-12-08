Сотрудники посольства России остаются в Дамаске

Российский МИД также сообщил, что сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, а «серьезной угрозы» их безопасности нет.