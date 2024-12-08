Сотрудники посольства России остаются в Дамаске
Сотрудники российского посольства остаются в Дамаске на фоне захвата столицы Сирии оппозиционными боевиками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.
«Сотрудники находятся в Дамаске в посольстве», – сообщил собеседник агентства.
В ночь на 8 декабря сирийские боевики захватили сирийскую столицу Дамаск. Президент страны Башар Асад бежал, прежнее правительство пало. МИД России сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.
Российский МИД также сообщил, что сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, а «серьезной угрозы» их безопасности нет.
Вечером 8 декабря стало известно, что сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения. Также сирийские боевики взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Хмеймим.