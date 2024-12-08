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Сотрудники посольства России остаются в Дамаске

Ведомости

Сотрудники российского посольства остаются в Дамаске на фоне захвата столицы Сирии оппозиционными боевиками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

«Сотрудники находятся в Дамаске в посольстве», – сообщил собеседник агентства.

В ночь на 8 декабря сирийские боевики захватили сирийскую столицу Дамаск. Президент страны Башар Асад бежал, прежнее правительство пало. МИД России сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.

Российский МИД также сообщил, что сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, а «серьезной угрозы» их безопасности нет.

Вечером 8 декабря стало известно, что сирийская оппозиция зашла на территорию города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения. Также сирийские боевики взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Хмеймим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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