Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности добровольцев
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении для участников добровольческих формирований уголовной ответственности за преступления, совершенные при выполнении боевых задач. Документ опубликован в думской электронной базе. Теперь его предстоит рассмотреть Совету Федерации.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ноябре 2023 г. Среди авторов инициативы – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (все от «Единой России»).
Изменения вносятся в в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке говорится, что добровольцы наравне с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) РФ участвуют в боевых действиях, но какая-либо уголовная ответственность за отказ от выполнения задач, самовольное оставление частей, утрату вооружения и военного имущества, а также добровольную сдачу в плен отсутствует. В принятом законе такая ответственность предусмотрена.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин также подписал закон о привлечении граждан, участвующих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за утрату или приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества. Документ также устанавливает, что причиненный ущерб будет удерживаться из денежного содержания добровольцев.