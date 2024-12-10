Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности добровольцев

Изменения вносятся в в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке говорится, что добровольцы наравне с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) РФ участвуют в боевых действиях, но какая-либо уголовная ответственность за отказ от выполнения задач, самовольное оставление частей, утрату вооружения и военного имущества, а также добровольную сдачу в плен отсутствует. В принятом законе такая ответственность предусмотрена.