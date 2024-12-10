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Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности добровольцев

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении для участников добровольческих формирований уголовной ответственности за преступления, совершенные при выполнении боевых задач. Документ опубликован в думской электронной базе. Теперь его предстоит рассмотреть Совету Федерации.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ноябре 2023 г. Среди авторов инициативы – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (все от «Единой России»).

Изменения вносятся в в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке говорится, что добровольцы наравне с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) РФ участвуют в боевых действиях, но какая-либо уголовная ответственность за отказ от выполнения задач, самовольное оставление частей, утрату вооружения и военного имущества, а также добровольную сдачу в плен отсутствует. В принятом законе такая ответственность предусмотрена.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин также подписал закон о привлечении граждан, участвующих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за утрату или приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества. Документ также устанавливает, что причиненный ущерб будет удерживаться из денежного содержания добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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