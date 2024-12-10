В минобороны США сообщили о перехвате баллистической ракеты средней дальности
Агентство противоракетной обороны США (MDA) в первый раз успешно перехватило запущенную с воздуха баллистическую ракету средней дальности в ходе испытаний «Полетный эксперимент-02» на острове Гуам в западной части Тихого океана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского минобороны.
По данным издания, система Aegis Guam выпустила ракету SM-3 Block IIA, которая успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, вблизи побережья авиабазы Андерсен.
Перехват является частью более масштабной инициативы по разработке системы обороны Гуама (GDS), цель которой – создание усовершенствованной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. По информации Reuters, MDA намерено применить данные, собранные во время эксперимента, для дальнейшего уточнения и проверки концепции и требований к будущей GDS.
В середине октября Defense One со ссылкой на представителей вооруженных сил и промышленности сообщал, что вооруженные силы США начали совершенствовать свои системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за российского прогресса в этой области. По данным издания, Вашингтон обеспокоен тем, что в условиях спецоперации на Украине Россия стала использовать управляемые искусственным интеллектом автономные дроны, на которые не действует техника, препятствующая связи между БПЛА и оператором.