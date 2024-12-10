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В минобороны США сообщили о перехвате баллистической ракеты средней дальности

Ведомости

Агентство противоракетной обороны США (MDA) в первый раз успешно перехватило запущенную с воздуха баллистическую ракету средней дальности в ходе испытаний «Полетный эксперимент-02» на острове Гуам в западной части Тихого океана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского минобороны.

По данным издания, система Aegis Guam выпустила ракету SM-3 Block IIA, которая успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, вблизи побережья авиабазы Андерсен.

Перехват является частью более масштабной инициативы по разработке системы обороны Гуама (GDS), цель которой – создание усовершенствованной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. По информации Reuters, MDA намерено применить данные, собранные во время эксперимента, для дальнейшего уточнения и проверки концепции и требований к будущей GDS.

В середине октября Defense One со ссылкой на представителей вооруженных сил и промышленности сообщал, что вооруженные силы США начали совершенствовать свои системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за российского прогресса в этой области. По данным издания, Вашингтон обеспокоен тем, что в условиях спецоперации на Украине Россия стала использовать управляемые искусственным интеллектом автономные дроны, на которые не действует техника, препятствующая связи между БПЛА и оператором.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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