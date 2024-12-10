В минобороны США сообщили о перехвате баллистической ракеты средней дальности

В середине октября Defense One со ссылкой на представителей вооруженных сил и промышленности сообщал, что вооруженные силы США начали совершенствовать свои системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за российского прогресса в этой области. По данным издания, Вашингтон обеспокоен тем, что в условиях спецоперации на Украине Россия стала использовать управляемые искусственным интеллектом автономные дроны, на которые не действует техника, препятствующая связи между БПЛА и оператором.