Глава МАГАТЭ осудил атаку на сотрудников агентства по пути к Запорожской АЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре – крупнейшая станция в Европе, остается объектом повышенного риска из-за боевых действий в регионе. В 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине, она перешла под контроль РФ. На станции с 1 сентября того же года присутствуют эксперты МАГАТЭ. Агентство неоднократно призывало все стороны конфликта обеспечить защиту станции и ее персонала для предотвращения возможных последствий.