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Глава МАГАТЭ осудил атаку на сотрудников агентства по пути к Запорожской АЭС

Ведомости

Беспилотник нанес удар по официальному автомобилю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следовавшему к Запорожской атомной электростанции, транспортное средство получило серьезные повреждения. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси назвал произошедшее «неприемлемой» атакой на сотрудников, которые работают над предотвращением ядерной аварии в условиях военного конфликта. Его видеобращение опубликовано в аккаунте МАГАТЭ в соцсети X.

Гросси подчеркнул важность миссии агентства по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС, находящейся в зоне боевых действий. По его словам, такие инциденты не только ставят под угрозу жизнь сотрудников, но и подрывают международные усилия по предотвращению катастрофы.

Он уточнил, что атака произошла во время 26-й по счету ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.

«К счастью, никто не пострадал, наша команда в безопасности. Ротация была выполнена», – сказал Гросси.

Запорожская АЭС в Энергодаре – крупнейшая станция в Европе, остается объектом повышенного риска из-за боевых действий в регионе. В 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине, она перешла под контроль РФ. На станции с 1 сентября того же года присутствуют эксперты МАГАТЭ. Агентство неоднократно призывало все стороны конфликта обеспечить защиту станции и ее персонала для предотвращения возможных последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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