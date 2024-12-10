Глава МАГАТЭ осудил атаку на сотрудников агентства по пути к Запорожской АЭС
Беспилотник нанес удар по официальному автомобилю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следовавшему к Запорожской атомной электростанции, транспортное средство получило серьезные повреждения. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси назвал произошедшее «неприемлемой» атакой на сотрудников, которые работают над предотвращением ядерной аварии в условиях военного конфликта. Его видеобращение опубликовано в аккаунте МАГАТЭ в соцсети X.
Гросси подчеркнул важность миссии агентства по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС, находящейся в зоне боевых действий. По его словам, такие инциденты не только ставят под угрозу жизнь сотрудников, но и подрывают международные усилия по предотвращению катастрофы.
Он уточнил, что атака произошла во время 26-й по счету ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.
«К счастью, никто не пострадал, наша команда в безопасности. Ротация была выполнена», – сказал Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре – крупнейшая станция в Европе, остается объектом повышенного риска из-за боевых действий в регионе. В 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине, она перешла под контроль РФ. На станции с 1 сентября того же года присутствуют эксперты МАГАТЭ. Агентство неоднократно призывало все стороны конфликта обеспечить защиту станции и ее персонала для предотвращения возможных последствий.