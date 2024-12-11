В Кремле усомнились в эффективности ударов Израиля для стабилизации в Сирии

Положение Сирии и так дестабилизировано, отметил Песков. «Хотели бы видеть скорейшую стабилизацию, так или иначе, обстановки в стране, с тем чтобы впоследствии выйти уже на какие-то перспективы привода ситуации в законное русло», – сообщил пресс-секретарь.