В Кремле усомнились в эффективности ударов Израиля для стабилизации в Сирии
Нанесение ударов в районе Голанских высот не поспособствует стабилизации обстановки в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Положение Сирии и так дестабилизировано, отметил Песков. «Хотели бы видеть скорейшую стабилизацию, так или иначе, обстановки в стране, с тем чтобы впоследствии выйти уже на какие-то перспективы привода ситуации в законное русло», – сообщил пресс-секретарь.
Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, как в Кремле относятся к словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о принадлежности Голанских высот к Израилю.
6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти.
9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.