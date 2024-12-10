США поддерживают захват Израилем сирийской части Голанских высот

«Сирийская армия покинула свои позиции в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны, что потенциально создает вакуум. Он мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля», — сказал Миллер.