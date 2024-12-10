США поддерживают захват Израилем сирийской части Голанских высот
Госдепартамент США поддерживает предпринятый Израилем захват сирийской части Голанских высот, заявил официальный представитель ведомства Мэтью Миллер на брифинге.
«Сирийская армия покинула свои позиции в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны, что потенциально создает вакуум. Он мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля», — сказал Миллер.
Кроме того, как утверждает Миллер, эти действия носят временный характер для защиты израильских границ.
США хотят видеть мирные отношения между Израилем и Сирией и поддерживают соблюдение соглашения о разъединении 1974 г.
При этом ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что Голанские высоты навсегда останутся частью еврейского государства. На данный момент ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, которое находится в 21 км от Дамаска.
6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти.
9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.