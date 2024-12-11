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Минобороны сообщило об освобождении Дарьино и Плёхово в Курской области

Ведомости

Войска группировки «Север» в Курской области освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово, об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

По данным министерства, за сутки на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 военных.

Уничтожены также танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один украинский солдат сдался в плен.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских военных. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

10 декабря «Ведомости» писали о взятии населенного пункта Желтое в Донецкой народной республике. В этот день противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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