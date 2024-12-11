Минобороны сообщило об освобождении Дарьино и Плёхово в Курской области
Войска группировки «Север» в Курской области освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово, об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.
По данным министерства, за сутки на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 военных.
Уничтожены также танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один украинский солдат сдался в плен.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских военных. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.
10 декабря «Ведомости» писали о взятии населенного пункта Желтое в Донецкой народной республике. В этот день противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.