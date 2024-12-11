Минобороны сообщило об освобождении Дарьино и Плёхово в Курской области

10 декабря «Ведомости» писали о взятии населенного пункта Желтое в Донецкой народной республике. В этот день противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.