Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен направляется в Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, объявил в среду официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Акабу (Иордания) и Анкару (Турция) с 11 по 13 декабря», – сказал Миллер в заявлении.
Миллер добавил, что в ходе своего визита Блинкен подтвердит поддержку Вашингтона формированию инклюзивного правительстве в Сирии.
Миллер подчеркнул, что госсекретарь обсудит необходимость того, чтобы новое правительство Сирии соблюдало права меньшинств, способствовало доставкам гуманитарной помощи, предотвращало использование Сирии как базы для терроризма или угрозы соседним странам, а также гарантировало защиту и безопасное уничтожение запасов химического оружия.
«Госсекретарь также обсудит срочную необходимость заключения соглашения о прекращении огня в Газе, которое обеспечит освобождение заложников, окажет дополнительную гуманитарную помощь уязвимым палестинским гражданским лицам и продолжит реализацию прекращения боевых действий между Израилем и «Хезболлой», – добавил Миллер.
Во время своего пребывания в Акабе Блинкен также обсудит широкий круг двусторонних вопросов с высокопоставленными представителями правительства Иордании, включая стратегическое партнерство между двумя странами.
А в Анкаре, добавил Миллер, госсекретарь также обсудит двустороннее сотрудничество по общим приоритетным вопросам, включая борьбу с терроризмом и региональную стабильность.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.