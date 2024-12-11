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Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен направляется в Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, объявил в среду официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Акабу (Иордания) и Анкару (Турция) с 11 по 13 декабря», – сказал Миллер в заявлении.

Миллер добавил, что в ходе своего визита Блинкен подтвердит поддержку Вашингтона формированию инклюзивного правительстве в Сирии.

Миллер подчеркнул, что госсекретарь обсудит необходимость того, чтобы новое правительство Сирии соблюдало права меньшинств, способствовало доставкам гуманитарной помощи, предотвращало использование Сирии как базы для терроризма или угрозы соседним странам, а также гарантировало защиту и безопасное уничтожение запасов химического оружия.

«Госсекретарь также обсудит срочную необходимость заключения соглашения о прекращении огня в Газе, которое обеспечит освобождение заложников, окажет дополнительную гуманитарную помощь уязвимым палестинским гражданским лицам и продолжит реализацию прекращения боевых действий между Израилем и «Хезболлой», – добавил Миллер.

Во время своего пребывания в Акабе Блинкен также обсудит широкий круг двусторонних вопросов с высокопоставленными представителями правительства Иордании, включая стратегическое партнерство между двумя странами.

А в Анкаре, добавил Миллер, госсекретарь также обсудит двустороннее сотрудничество по общим приоритетным вопросам, включая борьбу с терроризмом и региональную стабильность.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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