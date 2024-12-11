Госдума одобрила наказание за преследование россиян международными организациями

В пояснительной записке к законопроекту упоминался Международный уголовный суд в Гааге (МУС) и правоохранительные и судебные органы недружественных государств. В апреле 2023 г. депутаты приняли закон, который ввел уголовное наказание за содействие в исполнении решений суда в Гааге и других международных инстанций, в которых Россия не участвует. Санкции по статье 284.3 УК тоже предполагают до пяти лет колонии.