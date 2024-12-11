Госдума одобрила наказание за преследование россиян международными организациями
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное осуществление следственных и оперативно-розыскных действий со стороны международных организаций в отношении граждан России. Документ опубликован в думской базе.
С инициативой выступили депутаты-единороссы. В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью – 294.1, наказание по ней будет предусматривать штраф от 500 000 до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщил соавтор законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет о «сборе доказательств, проведении в обход существующего порядка оперативно-розыскных мероприятий, допросах граждан (проводимых очно или дистанционно), получении от них образцов для экспертных исследований, к примеру, отпечатков пальцев, генетического материала и т. д., попытках выманить россиян для последующего ареста за рубеж».
В пояснительной записке к законопроекту упоминался Международный уголовный суд в Гааге (МУС) и правоохранительные и судебные органы недружественных государств. В апреле 2023 г. депутаты приняли закон, который ввел уголовное наказание за содействие в исполнении решений суда в Гааге и других международных инстанций, в которых Россия не участвует. Санкции по статье 284.3 УК тоже предполагают до пяти лет колонии.
22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России решения МУСа ничтожны.