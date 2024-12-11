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Госдума одобрила наказание за преследование россиян международными организациями

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное осуществление следственных и оперативно-розыскных действий со стороны международных организаций в отношении граждан России. Документ опубликован в думской базе.

С инициативой выступили депутаты-единороссы. В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью – 294.1, наказание по ней будет предусматривать штраф от 500 000 до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщил соавтор законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет о «сборе доказательств, проведении в обход существующего порядка оперативно-розыскных мероприятий, допросах граждан (проводимых очно или дистанционно), получении от них образцов для экспертных исследований, к примеру, отпечатков пальцев, генетического материала и т. д., попытках выманить россиян для последующего ареста за рубеж».

В пояснительной записке к законопроекту упоминался Международный уголовный суд в Гааге (МУС) и правоохранительные и судебные органы недружественных государств. В апреле 2023 г. депутаты приняли закон, который ввел уголовное наказание за содействие в исполнении решений суда в Гааге и других международных инстанций, в которых Россия не участвует. Санкции по статье 284.3 УК тоже предполагают до пяти лет колонии.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России решения МУСа ничтожны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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