NYT ожидает окончания украинского конфликта в 2025 году

11 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о готовности Украины к переговорам с Россией, отметив, что переговоры будут непростыми. Он также указал, что для переговоров Киев требует «справедливых условий, юридической базы, принуждения России». В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что договоренность о прекращении огня может быть возможна без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».