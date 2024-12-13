NYT ожидает окончания украинского конфликта в 2025 году
Конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. Такое предположение высказал автор газеты The New York Times (NYT) Джулиан Барнс.
«...реальность всегда означала, что 2025 г. станет годом переговоров», – говорится в материале.
По мнению автора статьи, победа избранного президента Дональда Трампа на американских выборах ускорит мирные переговоры. Барнс считает очевидным, что Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса. Отмечается, что это «плохая новость для Украины».
«Российские войска продвигаются на востоке. Они также вернули себе часть российской территории, которую Украина захватила прошлым летом. У Украины по-прежнему есть оружие, но ее войска рассредоточены. Разведка считает, что скоро у нее закончатся солдаты», – пишет NYT.
12 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. По его словам, Киев должен быть сильным, чтобы «говорить с Россией на равных».
11 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о готовности Украины к переговорам с Россией, отметив, что переговоры будут непростыми. Он также указал, что для переговоров Киев требует «справедливых условий, юридической базы, принуждения России». В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что договоренность о прекращении огня может быть возможна без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».
8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для выхода на «мирную траекторию» Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.