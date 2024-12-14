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Президиум генсовета «Единой России» сократится до 14 человек

Сейчас в него входят 35 членов партии
Ведомости

Президиум генсовета (ПГС) «Единой России» сократится с 35 до 14 человек. Об этом «Ведомостям» сказали два источника в партии. ПГС партии является оперативным органом, которые принимает многие партийные решения.

12 декабря собеседник «Ведомостей» сообщил, что на съезде «Единой России» обновят генсовет партии, президиум генсовета и сменят двух руководителей межрегиональных координационных советов (МКС). Свои посты могут покинуть руководитель южного МКС, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и руководитель сибирского МКС, депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Бахарева может сменить сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, а Игнатова – сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын. Еще один партиец также слышал об изменениях.

14 декабря президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России». Глава государства подчеркнул, что программа партии должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития РФ на ближайшие шесть лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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