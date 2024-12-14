Президиум генсовета «Единой России» сократится до 14 человек

12 декабря собеседник «Ведомостей» сообщил, что на съезде «Единой России» обновят генсовет партии, президиум генсовета и сменят двух руководителей межрегиональных координационных советов (МКС). Свои посты могут покинуть руководитель южного МКС, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и руководитель сибирского МКС, депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Бахарева может сменить сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, а Игнатова – сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын. Еще один партиец также слышал об изменениях.