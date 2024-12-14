Президиум генсовета «Единой России» сократится до 14 человек

Президиум генсовета «Единой России» сократится до 14 человекСейчас в него входят 35 членов партии
Президиум генсовета (ПГС) «Единой России» сократится с 35 до 14 человек. Об этом «Ведомостям» сказали два источника в партии. ПГС партии является оперативным органом, которые принимает многие партийные решения.
12 декабря собеседник «Ведомостей» сообщил, что на съезде «Единой России» обновят генсовет партии, президиум генсовета и сменят двух руководителей межрегиональных координационных советов (МКС). Свои посты могут покинуть руководитель южного МКС, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и руководитель сибирского МКС, депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Бахарева может сменить сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, а Игнатова – сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын. Еще один партиец также слышал об изменениях.
14 декабря президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России». Глава государства подчеркнул, что программа партии должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития РФ на ближайшие шесть лет.