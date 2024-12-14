Нарышкин: СВР и ЦРУ не контактировали по ситуации в Сирии
Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не контактировали в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщил журналистам директор СВР РФ Сергей Нарышкин.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир, 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Переходное правительство Сирии приостановило действия конституции и парламента на три месяца. Представитель нового правительства Обайда Арнаут заверил, что вооруженная оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».